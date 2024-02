Felipe Araújo expõe sexo com fã no camarim e afirma: 'Sem impedimento'

Felipe Araújo, 28, admitiu que já fez sexo com fã em camarim e disse não ter problema em se envolver com admiradores, se não houver impedimentos.

O que aconteceu

Cantor abordou o assunto no podcast Bagaceira Chique, de Luciana Gimenez, ao ser questionado se "pode" ficar com fã no camarim e dizer que sim. "Já aconteceu... Assim, eu acho que se não tiver nenhum impedimento, nenhum relacionamento, pode".

Araújo destacou que prefere ficar com admiradores, mas ponderou em relação a membros de fã clube. "Existem pessoas que te admiram e [as] que são fã clubes mesmo. Eu acho que [membro de fã clube] não pode... Não sei... Nunca pensei, nunca rolou. Mas com certeza pessoas que me admiram, que são fãs do meu trabalho, já rolou".

Vale ressaltar que Felipe Araújo disse que isso aconteceu quando estava solteiro. Atualmente, ele namora com a influenciadora Lara Prado.