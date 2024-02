Naruto e Sailor Moon: Fantasias de anime são tendência no Carnaval

Agora em Splash temos um resumo das principais notícias de anime e mangá que você acompanhou durante a semana no nosso canal de WhatsApp, o Mundo dos Animes.

Muitos cantores de axé se apresentaram como personagens de anime em seus blocos. O casal Xanddy e Carla Perez comandou de cosplay o trio infantil Pipoca Doce, no Circuito Campo Grande, em Salvador. O cantor vestiu-se de Goku de "Dragon Ball Z" e Carla Perez foi caracterizada de Naruto e como a protagonista de "Sailor Moon".

Já Leo Santanna surpreendeu com um cosplay de Aang, protagonista da franquia "Avatar". Embora "Avatar: A Lenda de Aang" seja uma série americana, a produção tem um pé no estilo anime e muitos consideram como "membro honorário" da comunidade otaku.

A Shonen Jump continua fazendo sua renovação editorial, cancelando séries e trazendo novidades. Nessa última semana quem se despediu foi "Martial Master Asumi", um mangá escolar sobre MMA. Desde o final de "Haikyu", a editora busca um título esportivo forte para a revista, e atualmente o almanaque conta com duas obras do gênero, "Green Green Greens" (de golfe) e "Two on Ice" (patinação artística), ambas sem muito engajamento dos leitores.

No lugar do mangá de MMA estreou a obra "Super Psychic Policeman Chojo", de Shun Numa. Nesta comédia, somos apresentados a Chojo, um policial com poderes psíquicos que o ajudam a resolver casos bem idiotas, como lembrar a senha do celular de um homem esquecido.

Mangá Fire Imagem: Reprodução/Shueisha

A editora Pipoca & Nanquim anunciou dois novos mangás para lançamento futuro, "Fire!" de Hideko Mizuno e "O Diário do Meu Pai" de Jiro Taniguchi. Ainda que Jiro Taniguchi seja um autor de renome, o destaque foi o título da autora de "Honey Honey". O mangá "Fire!" é um dos grandes clássicos do mangá shoujo e conta a história de um jovem que decide se tornar um músico de rock para seguir os passos de um amigo falecido. Mesmo com a importância da obra, o Brasil foi um dos poucos países que licenciaram "Fire!" fora do Japão.

No último dia 14 de fevereiro foi o Dia de São Valentim, o famoso Dia dos Namorados em muitos países do mundo. "The Shiunji Family Children", um mangá seinen de Reiji Miyajima (de "Namorada de Aluguel"), teve seu anime anunciado na data, ainda sem previsão de estreia. A sinopse, no entanto, chama a atenção por ser bem particular: uma família de sete irmãos descobre que não têm laços de sangue entre eles, e aí começam relações amorosas.

Imagem do anime Yuri on Ice Imagem: Divulgação/MAPPA

Recomendação para o Fim de Semana: "Yuri!!! on ICE". Quer fugir do calor do verão? Que tal então embarcar em um anime sobre patinação artística no gelo? "Yuri!!! on ICE" acompanha a trajetória de Yuri Katsuki, o representante japonês na patinação artística. Após perder feio, ele volta para sua terra natal e quer se aposentar. Seus planos mudam quando Viktor Nikiforov, o maior patinador do mundo, decide treinar Yuri para que ele derrote o russo Yuri Plisetsky. Qual Yuri sairá vencedor?

Fenômeno no ano de seu lançamento, "Yuri!!! on ICE" é um anime encantador. Mesmo que você não tenha qualquer intimidade com a patinação artística, a série explica tudo direitinho. E as competições são emocionantes, algo próximo de se assistir à Olimpíada de Inverno. O anime tem 12 episódios e está disponível na Crunchyroll com legenda.