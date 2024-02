Ex-ator da Globo choca ao revelar quando perdeu virgindade: 'Muito novo'

O ator Igor Cosso, 33, surpreendeu ao revelar que sua primeira relação sexual foi com 12 para 13 anos, com uma mulher.

O que aconteceu

Cosso admitiu que perdeu a virgindade "muito novo". "Já transei com mulher e com homens em idades diferentes. Fui muito novo com mulher. Tinha 12 para 13 anos. Namorei com mulher até os 18. Eu transava desde novo e com mulher foi nessa idade". As declarações foram em entrevista ao podcast Cara a Cara.

Ator explicou que transou com homens aos 18 anos, mas queria ter experimentado antes. "Com homem foi bem depois, com 18. Queria antes, mas estava com receio."

No podcast, o artista também disse preferir fazer sexo no conforto de sua casa, mas admitiu que já transou em locais públicos, como a praia.

Igor Cosso ficou conhecido por participar de folhetins da Globo como "Malhação", na temporada 18, e "Salve-se Quem Puder", entre outras. Homossexual assumido, ele namora com o dançarino Heron Leal.