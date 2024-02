Ex-amante de Neymar expõe novo recado de Messi: 'Cobiçada entre jogadores'

A influencer Fernanda Campos, ex-amante de Neymar, voltou a expor mensagens do jogador argentino Lionel Messi.

O que aconteceu

Ela contou que recebeu um direct no Instagram e postou uma prévia nos stories, mostrando a notificação. "Postei e saí correndo (postei de novo porque derrubaram)", escreveu. Ela ainda não revelou o bate papo na íntegra.

Fernanda disse que Messi já havia procurado a modelo no ano passado em meio a rumores de separação. Na época, o craque prometeu assinar suas plataformas de conteúdo adulto como OnlyFans e Privacy. Assim que a polêmica com Neymar veio à tona, outros jogadores assinaram o perfil para conferir todo o seu conteúdo.

"O Neymar me transformou em maria-chuteira (risos), me tornei cobiçada entre os jogadores. Recebo mensagens deles sempre, toda semana. E eles assinam o perfil, mandam presentes e até nudes", disse.

Ela contou que os jogadores são os mais generosos e fazem pedidos mais quentes. "Eles pedem vídeos exclusivos e pagam muito bem. Não faltam propostas indecentes. Acho que eles fantasiam por causa do Neymar. Querem ver o que o menino Ney viu", brincou.

Segundo a influencer, Messi usou o recurso "modo temporário". Com isso, a mensagem é apagada automaticamente depois de ser lida. No entanto, Fernanda printou para se defender e se preservar dos haters. Nas redes sociais, ela afirmou que é atacada por ser interesseira e procurar os jogadores, mas ela nega.

"Eles me procuram, nunca vou atrás. O Messi mesmo já chegou perguntando como poderia me ver. Respondi: aqui no Brasil ou nas minhas plataformas adultas (risos). Na mesma hora apareceu um assinante anônimo com perfil fake. Claro que era ele. Tem uma seleção de craques vendo meus nudes (risos). Não me incomodo com nada, só não quero confusão com os casados".