Esposa de Zé Vaqueiro fala da evolução de Arthur, filho do casal

Ingra Soares, 33, se emocionou ao falar da melhora do quadro de Arthur, filho mais novo com Zé Vaqueiro, 25. O bebê de cinco meses nasceu com síndrome de Patau ou trissomia do cromossomo 13.

O que aconteceu

Ingra compartilhou em seus stories cliques de Arthur fantasiado de pirata no Carnaval. "O milagre de Deus existe. E você é a prova viva meu amor, te amo", escreveu sobre a foto do filho.

A influencer ainda explicou mais sobre a melhora no quadro de Arthur. Ela se emocionou ao relembrar o tempo que o bebê precisou ficar entubado. "Se a gente não tivesse tanta fé, a gente já tinha desistido. Ver meu filho assim, tão lindo e tão bem é a prova que a gente precisa ter paciência e esperar os planos de Deus", falou em seus stories nesta sexta-feira (16).

Ela recordou da cautela que o casal teve em prosseguir com procedimentos de risco que no momento eram vistos como 'essenciais' para a saúde do caçula. Ingra relatou que com muita paciência o quadro de Arthur evoluiu e está cada vez mais próximo de receber alta e ir para casa.