Dieguinho: Davi faz jogo sofisticado ao deixar Wanessa se queimar sozinha

Davi, 21, confidenciou a Isabelle, 31, que não confia em Wanessa Camargo, 41. O baiano afirmou que considera a filha de Zezé di Camargo uma "pessoa falsa" e que ela só vem sendo mais gentil com ele por medo de ser colocada no paredão ou no castigo do monstro.

Bárbara Saryne, apresentadora do Centrall Slash, pensa que o ex-motorista de aplicativo foi muito assertivo em sua análise. "O Davi tem motivo para não confiar em ninguém dentro da casa. Ele está certo na leitura. De fato, a Wanessa não é uma pessoa confiável - e é muito bom que o Davi esteja ligado nisso. Se começasse a ficar amigo de todos, agora que estão se abrindo mais para ele, o público não ia gostar."

Para Dieguinho Schueng, o rapaz há tempos deixou de se importar com o que os demais brothers pensam a seu respeito. "O Davi já percebeu que eles [elenco da casa] não conseguem votar em outras pessoas a não ser nele. Já entendeu que é alvo fácil desse grupo - e, justamente por entender isso, não entrega a essas pessoas exatamente o que eles querem, que é motivo para votar nele."

Dieguinho enxerga com satisfação o fato de Davi simplesmente ignorar as críticas de Wanessa e Yasmin Brunet, 35, suas principais opositoras. "O Davi não fica brigando com a Wanessa, não a chama de 'falsa'... Não faz nada disso. Ele a deixa se queimar sozinha, [assim como] deixa a Yasmin se queimar sozinha. Essa é a estratégia do Davi, que demonstra mais uma vez que está ali para o jogo e faz um jogo sofisticado."

