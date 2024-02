Dieguinho: Bia tem tudo para repetir sucesso de Gil do Vigor na publicidade

Beatriz, 23, conversou com as amigas Deniziane, 30, e Alane, 24, sobre a recente aproximação de Giovanna, 27, do trio. A vendedora afirmou que vem sentindo a nutricionista mais próxima delas, mas ressaltou que não concorda com algumas atitudes dela.

Dieguinho Schueng, apresentador do Splash Show, afirmou vislumbrar um futuro brilhante no mercado publicitário para o pós-BBB de Beatriz. "Ela vai fazer muita publicidade aqui fora, vai ganhar muito dinheiro com as marcas, porque é uma máquina de merchandising! É muito boa, muito espontânea vendendo publicidade."

Ele defende que Bia tem tudo para se colocar como a sucessora de Gil do Vigor no mundo das propagandas. "Ela tem a mesma pegada espontânea e carismática do Gil do Vigor, por exemplo. Se bobear, vai ficar muito tempo aparecendo na nossa TV, com uma série de marcas por aí - inclusive as populares."

Para Dieguinho, os anunciantes vão fazer fila para garantir um espaço na agenda comercial de Beatriz. "As marcas e o mercado publicitário vão pedir 'pelo amor de Deus' para fechar com a Bia. Tudo o que o mercado mais quer são nomes que esteja em alta em determinado momento, para pegar o boom daquela pessoa e atrelar sua marca a ela."

Eliminação é incerta em possível paredão com Alane, Fernanda e Deniziane

Os apresentadores Leão Lobo e Dieguinho Schueng especularam, durante a edição desta sexta-feira (16) do programa Splash Show, a formação do próximo paredão do BBB 24 (Globo). Por enquanto, apenas Deniziane, 30, é dada como certa - a líder Raquele, 22, pretende indicá-la.

Dieguinho escolheu outras duas - ou melhor, três - sisters para fazerem companhia à ex-affair de Matteus na berlinda desta semana. "Eu colocaria Deniziane, Fernanda e Wanessa Camargo no paredão. Se a Wanessa não for, colocaria Alane. Em um paredão entre Fernanda, Alane e Deniziane, seria muito difícil cravar quem iria sair."

