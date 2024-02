Dieguinho: Alane é uma das pessoas mais falsas e sonsas do BBB 24

Os apresentadores Leão Lobo e Dieguinho Schueng especularam, durante a edição desta sexta-feira (16) do programa Splash Show, a formação do próximo paredão do BBB 24 (Globo). Dieguinho sugeriu a hipótese de Deniziane, Fernanda e Alane formarem a berlinda desta semana.

Na opinião dele, Alane seria a mais provável eliminada dentro dessa configuração - e 'méritos' para isso não lhe faltam. "A Alane é uma das pessoas mais sonsas que existem dentro do programa. Ela se faz [o tempo todo]. Se formos avaliar a Alane desde a entrada no BBB até agora, ela é uma participante falsa no jogo".

O bordão 'de verdade', para Dieguinho, é paradoxalmente a maior prova de que Alane não costuma ser sincera no que afirma. "A falsidade, na minha opinião, é sentida quando alguém vira para você e fala 'de verdade'. Tudo o que a pessoa precisa aplicar um 'de verdade' é mentira. Ela acha que vai convencer dizendo que é 'de verdade', mas, em sua cabeça, está dizendo uma frase com a qual não concorda [de fato]."

Leão Lobo concorda com Schueng a respeito da falsidade da bailarina e modelo paraense. "Também a considero bem falsinha - até na voz! Isso que ela fez é algo que vemos muito aqui no dia a dia. Tem muita gente que fala: 'Ah, eu te amo, de verdade' - e, quando é assim, pode saber que é mentira."

Dieguinho: Bia tem tudo para repetir sucesso de Gil do Vigor na publicidade

Dieguinho Schueng afirmou vislumbrar um futuro brilhante no mercado publicitário para o pós-BBB de Beatriz, 23. "Ela vai fazer muita publicidade aqui fora, vai ganhar muito dinheiro com as marcas, porque é uma máquina de merchandising! É muito boa, muito espontânea vendendo publicidade."

Ele defende que Bia tem tudo para se colocar como a sucessora de Gil do Vigor no mundo das propagandas. "Ela tem a mesma pegada espontânea e carismática do Gil do Vigor, por exemplo. Se bobear, vai ficar muito tempo aparecendo na nossa TV, com uma série de marcas por aí - inclusive as populares."

