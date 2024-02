Saunas, 6 suítes: igreja de André Valadão compra antiga sede de A Fazenda

A antiga sede onde era gravada A Fazenda, da Record, foi comprada pela Igreja Lagoinha, liderada pelo pastor André Valadão. O negócio foi comemorado nas redes sociais pelo pastor André Fernandes, da Igreja Lagoinha Alphaville, na Grande São Paulo.

Como é antiga sede de A Fazenda

Sítio fica em Itu, no interior de São Paulo. Segundo o jornal Folha de S. Paulo, o espaço tem mais de 1.000 metros quadrados e conta com seis suítes, sala com três ambientes e duas cozinhas completas com coifas e fogão a lenha.

Espaço conta com opções de lazer. O local tem também piscina para adultos com 190 metros quadrados, piscina infantil, hidromassagem e saunas seca e a vapor, ainda de acordo com a publicação. Na parte externa da casa, ficam cinco baias, quatro piquetes, galpão para implementos e casa de caseiro.

Conhecido como Toca dos Leões, o espaço foi sede do reality show da Record durante oito edições. A nona temporada de A Fazenda passou a ser em Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo.

Economia e cortes de custos levaram a direção da emissora a desistir da sede em Itu. Na última edição do programa no local, a piscina ganhou um deck de madeira, a sala tinha paredes azuis, o banheiro recebeu acabamento verde e a cozinha ganhou um tom mais avermelhado.

Área externa da oitava edição de A Fazenda Imagem: Reprodução / Record

À venda desde 2019, o local não tinha mais vínculo com a Record. Em 2022, um usuário compartilhou no X, o antigo Twitter, que a propriedade estava anunciada no site de uma corretora de imóveis. "Olha quem está à venda por R$ 6,5 milhões", escreveu.