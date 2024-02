Reduto naturista: como é Tambaba, praia do Nordeste que pode 'desaparecer'

O avanço do mar engoliu quase 20 metros de faixa de areia da praia naturista de Tambaba, na Paraíba. Segundo o colunista do UOL Carlos Madeiro, especialistas apontam que, em um cenário mais agressivo de avanço do mar, a faixa de areia do local pode desaparecer.

Conheça a praia naturista de Tambaba

Reduto naturista. Localizada na cidade de Conde (PB), a aproximadamente 35 km de João Pessoa, a praia de Tambaba é um dos mais antigos e tradicionais redutos naturistas do Brasil.

A praia foi oficializada como espaço naturista em janeiro de 1991. O local foi o primeiro destino litorâneo do tipo oficializado no Nordeste.

Segundo a Sonata (Sociedade Naturista de Tambaba), o naturismo em Tambaba aconteceu de forma espontânea. Existem relatos de prática de nudismo no local desde a década de 1980, quando "pescadores, aventureiros e surfistas, aproveitando a geografia da área e o difícil acesso, eram vistos tomando banhos nus na localidade."

Praia de Tambaba (PB) Imagem: Reprodução/Tripadvisor

Praia tem falésias de 20 metros de altura, mar calmo e piscinas naturais com águas mornas e claras. Local também oferece privacidade do mundo exterior por ser protegida por árvores de grande porte e paredões rochosos. É possível ir de carro até um estacionamento perto da praia e, de lá, caminhar até a faixa de areia reservada ao nudismo.

A área da praia destinada à prática do naturismo tem 700 metros de extensão, também de acordo com a Sonata. A praia é atualmente dividida em três áreas: uma delas exclusiva para famílias e casais, outra para homens desacompanhados e a terceira porção para os vestidos —portanto, é importante se informar antes de tirar a roupa.

Praia de Tambaba, no município de Conde (PB) Imagem: Governo da Paraíba/Divulgação

A partir do final de 2026, a praia de Tambaba contará também com o maior resort nudista do país. Com investimentos previstos de R$ 150 milhões, o Villamor Tambaba Resort será erguido em uma área de 40 mil metros quadrados.

Villamor Tambaba Resort terá teleférico e heliponto para entrada e saída de hóspedes Imagem: Divulgação

*Com reportagens publicadas em 01/08/2022 e 01/01/2023