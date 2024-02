Carol toma decisão surpreendente e dá fora no namorado em 'Elas por Elas'

No capítulo de sábado (17), da novela "Elas por Elas" (Globo), Carol (Karine Teles) toma decisão e dá um fora em Marcos (Luan Argollo).

Desde que o rapaz se mudou para sua casa, a professora universitária se mostra descontente com a bagunça do lar. "Eu não quero mais continuar esse rolo contigo", afirma ela. "Peraí, gata. Eu sei que você tem o teu jeito e eu tô incomodando com o meu, mas eu vou arrumar um lugar. Quer que eu durma hoje na casa da minha tia?", questiona ele.

Carol é enfática em afirmar que quer terminar o relacionamento. "Não é isso. Eu não quero continuar", insiste.

Marcos pede uma explicação. "Mas por quê? Que foi que eu fiz?", pergunta. "Nada. Sou eu!", responde ela.

A cientista conta que misturou os sentimentos que tinha por Bruno (Luan Argollo) e por seu filho. "Quando você apareceu, igual a ele, eu senti, intui na verdade, que eu podia curar minhas feridas... Não foi de caso pensado, mas agora eu tô vendo que foi isso", se explica.

O sobrinho de Natália (Mariana Santos) garante que não tem nada a ver com Bruno (Luan Argollo)."Eu não tenho nada a ver com o meu pai, nem conheci ele", diz. "Eu sei, a gente começou a ficar, eu fui gostando, mas agora eu tô vendo que foi uma viagem minha, uma tentativa de curar meu coração. E você é um gato, jovem, bonito... Eu me encantei... Mas não é amor", afirma Carol.

Ela pede que os dois continuem sendo amigos. "Vamos ser amigos?", pergunta. "Sei lá, minha cabeça tá um nó. Gosto de você, Carol. Do meu jeito torto, mas gosto", responde Marcos.

A novela "Elas por Elas", escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson, vai ao ar de segunda a sexta, às 18h20, na Globo.