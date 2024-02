Caetano Veloso anuncia sua última turnê internacional; veja locais e datas

O cantor Caetano Veloso anunciou nesta quinta-feira, 15, que fará sua última turnê internacional. O artista, que acabou de realizar uma série de apresentações em comemoração aos 50 anos do álbum Transa no Brasil, descreveu a Meu Coco Tour como sua "turnê de despedida" fora do País.

As apresentações terão início em março, no dia 24, em Houston, no Texas. Por enquanto, o cantor anunciou apenas os shows que fará nos Estados Unidos. Outras datas também incluem cidades como Seattle, Los Angeles e Nova York.

Veja as primeiras datas da última turnê internacional de Caetano Veloso:

- 24/03 - Houston, The Hobby Center;

- 27/03 - Seattle, The Moore Theatre;

- 29/03 - Oakland, Paramount Theatre;

- 31/03 - Los Angeles, LA Phil - Disney Hall;

- 03 e 04/04 - Brooklyn/NYC, BAM;

- 06/04 - Newark/NJ, New Jersey Performing Arts Center (NJPAC);

- 09/04 - North Bethesda/MD, The Music Center at Strathmore;

- 11/04 - Princeton/NJ, Matthews Theater;

- 13/04 - Boston/MA, Orpheum Theatre;

Os valores dos ingressos variam de local para local. Os links que redirecionam para a compra em cada uma das apresentações estão reunidos no site oficial do artista.

Na postagem em que anunciou sua turnê internacional de despedida, Caetano também relembrou um show que realizou em Los Angeles em 2010. Na ocasião, ele cantou ao lado de Beck e Devendra Banhart em uma apresentação beneficente no Museu de Arte Contemporânea da cidade.