Brad Pitt está morando com Ines de Ramon, namorada 26 anos mais nova, diz revista

Namorando há mais de um ano, Brad Pitt e Ines de Ramon estão morando juntos. A primeira aparição pública do casal foi em novembro de 2022, em um show de Bono, do U2. Esse é o primeiro namoro do ator desde o divórcio de Angelina Jolie, em 2016.

O ator e a empresária possuem uma diferença de idade de 26 anos. Ela trabalha como executiva de joias e é vice-presidente da marca Anita Ko Jewelry.

De acordo com a revista People, fontes próximas ao casal confirmaram que a Ines se mudou para o apartamento do ator. "É bem recente. Eles estão muito fortes e ela está mais feliz do que nunca", declarou.

Ainda de acordo com a People, Ines comemorou o aniversário de 60 anos de Brad Pitt, em 2023, ao lado dele e amigos. Os dois foram vistos juntos na última quinta-feira, 15, no Festival Internacional de Cinema de Santa Bárbara, onde o ator homenageou Bradley Cooper.

A namorada do ator viveu um casamento de três anos com Paul Wesley, estrela da série The Vampie Diaries. Os dois se divorciaram em 2022, mesmo ano no qual Pitt e Ines de Ramon se conheceram.

Angelina Jolie e Brad Pitt travaram uma batalha legal desde 2016, mas finalizaram o processo de divórcio apenas em 2023. O astro também foi casado por cinco anos com a atriz Jennifer Aniston.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais