Brad Pitt e nova namorada estão morando juntos, diz revista

Brad Pitt e a nova namorada, a empresária Ines de Ramon, estão morando juntos.

O que aconteceu

Brad Pitt e Ines de Ramon estão namorando há mais de um ano. A primeira aparição pública do casal foi em novembro de 2022. As informações são da revista People.

Uma fonte diz disse que a mudança foi recente e que a empresária "está mais feliz que nunca".

No final do ano passado, Ines de Ramon participou de uma festa organizada para celebrar os 60 anos do astro do cinema. A festa reuniu poucas pessoas, sendo reservada para os amigos mais próximos.