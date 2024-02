Rodriguinho cancela 'acordo' com Wanessa e Yasmin: 'Agora tenho grupo'

Em conversa com os brothers do VIP do BBB 24 (Globo), Rodriguinho explicou sua relação com Wanessa e Yasmin no confinamento e contou que seu acordo com as Camarotes não está mais valendo.

O que aconteceu

No Quarto do Líder, Isabelle perguntou se Rodriguinho não jogava com Wanessa: "Nunca joguei com ela".

Fernanda explicou que Wanessa e Yasmin transitavam entre os grupos da casa: "O Lucas fez essa junção na liderança dele, montando um grupo novo. O Marcus era fechado com a Leidy, mas saiu. Com isso, a Leidy colou no Lucas — e ele fechou o quarteto".

Rodriguinho revelou que tinha um acordo com Wanessa e Yasmin, que agora não está mais válido: "Foi por água abaixo, tem que ir...".

O acordo era: eu nunca votava nelas, nem elas em mim. Mas eu jogava sozinho, agora tenho um grupo. Entre qualquer um daqui e elas, vai ser elas. Não tem conversa. Rodriguinho

