BBB 24: Líder Raquele conta quem deve indicar ao próximo Paredão

Em conversa com os brothers do VIP no BBB 24 (Globo), a Líder Raquele revelou as suas opções de indicação para o próximo Paredão — o nono da temporada.

O que aconteceu

No Quarto do Líder, Raquele descobriu que já levou 18 votos da casa — sendo eles de Alane, Deniziane, Marcus, MC Bin Laden, Nizan e Pizane.

Rodriguinho brincou: "É, gatinha, Você ainda tem três aí para eliminar. [Alane, Anny e Bin] Os outros três, Deus já fez a justiça".

No papo, a Líder da semana concluiu que MC Bin Laden já votou nela mais de uma vez: "Ele tinha me falado que votou em mim só uma vez... Vendo isso, uma vez só não foi".

Em seguida Raquele falou sobre as suas opções de indicação para o nono Paredão: ela elegeu Deniziane, Alane e Matteus, nesta ordem, como suas prioridades de voto.

