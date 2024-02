Michel reclama do corte de cabelo feito por Davi: 'Fez de propósito'

Em conversa com os brothers do BBB 24 (Globo), Michel reclamou do seu novo corte de cabelo — que foi feito por Davi.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Em conversa com Leidy, Lucas, Pitel, Rodriguinho, Wanessa e Yasmin, Michel se mostrou insatisfeito com seu novo corte de cabelo: "O Davi fez de propósito", brincou.

Os brothers riram da situação e Michel disse estar preocupado com a reação de seu namorado: "O Renato deve estar morrendo".

Gente, vocês estão falando que isso está bom? O Brasil tá vendo! Vocês são todos falsos, eu perguntei se ficou ruim e vocês falaram que não. Será que o Davi fez isso de propósito? Michel

BBB 24: Novo corte de cabelo de Michel Imagem: Reprodução/Globoplay

Brothers seguem comentando sobre o novo corte de cabelo do Michel. 😂 #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/X3DQeOvaRS -- Big Brother Brasil (@bbb) February 16, 2024

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Marcus, quem é o favorito ao prêmio? Resultado parcial Total de 67388 votos 7,69% Alane 4,36% Beatriz 31,60% Davi 0,30% Deniziane 2,90% Fernanda 0,05% Giovanna 0,51% Giovanna Pitel 9,19% Isabelle 0,08% Leidy Elen 0,12% Lucas Henrique 3,10% Matteus 0,15% MC Bin Laden 0,16% Michel 0,31% Raquele 5,13% Rodriguinho 0,95% Wanessa Camargo 33,40% Yasmin Brunet Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 67388 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash