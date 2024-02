Baixo roubado de Paul McCartney é encontrado após 51 anos

LONDRES (Reuters) - Um baixo Höfner roubado, pertencente a Paul McCartney e usado para gravar os dois primeiros álbuns dos Beatles, foi encontrado e devolvido após 51 anos de uma caçada global.

O baixo, apelidado de "o instrumento musical perdido mais icônico de todos os tempos" pela equipe por trás da busca, o Projeto Baixo Perdido, foi usada em singles dos Beatles, incluindo os sucessos de 1963 "She Loves You" e "All My Loving"

"É o baixo que deu início à Beatlemania", disse Nick Wass, um dos fundadores da equipe de busca, à Reuters.

"É por isso que ele é importante, foi o que deu início a tudo."

Um apelo público feito pelo projeto no ano passado foi compartilhado em todo o mundo.

"Como resultado da publicidade, alguém que mora em uma casa geminada em Hastings, na costa sul da Inglaterra, entrou em contato com a companhia de Paul McCartney e devolveu o baixo para eles", disse o Projeto Baixo Perdido. O instrumento foi devolvido no ano passado, mas o fato só foi anunciado na quinta-feira.

O instrumento foi roubado de uma van na área de Notting Hill, em Londres, em outubro de 1972, disse a equipe de busca, citando informações recebidas durante a investigação.

"O baixo foi autenticado pela Höfner e Paul está incrivelmente grato a todos os envolvidos", disse um porta-voz no site de McCartney.

Wass disse à Reuters que o baixo estava "um pouco danificado", com uma rachadura no braço, uma ponte danificada que precisaria ser substituída e captadores que não funcionavam mais.

Em 2015, um violão roubado do falecido John Lennon na década de 1960 foi vendido por 2,41 milhões de dólares em um leilão em Beverly Hills, na Califórnia. A pessoa que estava de posse do instrumento disse que a comprou originalmente sem saber de sua ligação com Lennon.

(Por Trevor Stynes e Aadi Nair)