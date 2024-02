Baby do Brasil diz que foi abduzida e fala de treta com Ivete: 'Criancice'

Baby do Brasil, 71, falou novamente sobre a polêmica com Ivete Sangalo durante o Carnaval, em que afirmou que o apocalipse está próximo.

O que aconteceu

A cantora destacou que a sua atitude foi uma "criancice". "É uma loucura que acontece comigo. É uma criancice que eu tenho e, às vezes, fica um pouco irresponsável. Mas Deus dá jeito em tudo", disse Baby, em entrevista ao UrbNews.

Baby disse que pegou desprevenida Ivete, quando falou do apocalipse com a baiana em cima do trio elétrico. "Imagina você homenagear uma pessoa que você tem maior amor e de repente a pessoa falar do arrebatamento, e falar do apocalipse? Senta na cadeira dela e vê o mundo como ela está vendo", afirmou ela.

Na entrevista, a artista garantiu que mantém uma relação de amizade com Ivete. "Quero dizer que eu e a Ivete somos super amigas, a gente tem uma coisa de amor muito grande. E eu coloquei o vídeo como ela me honrou antes".

Ela comentou sobre a sua fala e disse já ter sido "abduzida". "Eu estava rindo lá em cima e uma hora eu falei assim: 'Meu Deus do céu, como eu sou muito louca'. Mas acontece que eu sou 'popstora', eu sou 'rockstora', eu fui arrebatada em maio de 1999, eu fui abduzida. Mas ninguém sabe disso, vai estar na minha biografia. Minha filha, Sara, também. Eu vim com um caroço enorme aqui (na testa)", finalizou.

Entenda a polêmica

Baby estava na arquibancada quando Ivete passou com o trio. Evangélica, ela aproveitou o espaço para dizer que "nós entramos em apocalipse". "O arrebatamento tem tudo para acontecer entre 5 e 10 anos", disse a ex-Novos Baianos.

Ivete respondeu de forma engraçada, e tentou mudar de assunto. "Eu não vou deixar acontecer, porque não tem apocalipse certo quando a gente maceta ele".