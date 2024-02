Atores de 'Romeu e Julieta' entram com ação por cena de nudez há 55 anos

Olivia Hussey, 72, e Leonard Whiting, 73, estão entrando com uma ação na Justiça americana, pedindo reparação para o que consideram um 'acontecimento traumático' em relação à exibição de cenas em que eles estão nus no filme "Romeu e Julieta", de 1968.

O que aconteceu

Na época das filmagens, Olivia tinha 15 anos e Leonard, 16. Os dois tentaram entrar com uma ação no início do ano passado, acusando a Paramount Pictures de exploração sexual e distribuição de imagens nuas de crianças.

O processo teria sido arquivado por um juiz que disse que a cena de nudez do filme não poderia ser classificada como pornografia infantil, além de alegar que as reclamações deles haviam passado do prazo.

Os astros voltaram com a ação, mantendo a Paramount e incluindo a empresa Criterion Collections, que este mês passou a fazer a distribuição digital do longa, que foi filmado há 55 anos.

De acordo com os documentos, Olivia e Leonard alegam que as suas imagens nuas vêm sendo distribuídas ilegalmente

Além disso, no contrato assinado para o filme, eles não teriam aceitado a exploração das imagens a não ser no negativo do longa

Porém, o lançamento digital da produção contraria a declaração dos atores, já que contém "fotografias digitalmente aprimoradas" dos dois nus juntos na cama e outras partes que estão em "definição extremamente alta", como diz no processo

As imagens exibem os seios nus da atriz e o bumbum nu de Whiting: "As áreas privadas de Hussy e Whiting mostradas nessas fotografias foram indiscutivelmente obscurecidas pela resolução extremamente baixa daquela apresentação na Obra Original", diz o documento

Processo diz que atores concordaram com as fotos: "Hussey e Whiting concordaram com a inclusão das fotos originais na obra original? porque [os dois] não sentiram que a apresentação excedia até agora o compromisso de Zeffirelli a ponto de ser acionável como violação desse compromisso".