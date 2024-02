Ator da Netflix é preso por atacar funcionários de um hospital

Austin North, 27, estrela da série Outer Banks da Netflix e amigo pessoal de Anitta, precisou ser contido após atacar funcionários de um pronto-socorro em Las Vegas.

O que aconteceu

Austin North se descontrolou enquanto era atendido em um hospital em Las Vegas na noite da última terça-feira (13). De acordo com o relatório policial obtido pelo TMZ, a polícia foi acionada após denúncias de agressão ocorridas no pronto-socorro.

Os funcionários e supostas vítimas relatam foram atingidos pelo ator sem motivo aparente. Austin os empurrava e distribuía socos nos enfermeiros, chegando a atingir uma enfermeira na cabeça com um soco e empurrado o rosto de outra.

Austin teria empurrado um técnico contra uma mesa, que se defendeu atingindo o ator com um bandeja. Então, o artista foi contido pelos agentes de segurança, que o algemaram a uma maca. Ele foi levado para o Departamento de Polícia de Las Vegas e autuado por agressão.

O ator se pronunciou em suas redes sociais fazendo um longo relato sobre o ocorrido, apesar de dizer não lembrar muito do incidente. Ele narra ter sido levado ao pronto-socorro devido a um ataque de pânico.

Eu estou profundamente chateado pelos eventos que aconteceram em Las Vegas na última semana. Meu amigo me levou ao hospital porque pensei estar sofrendo um infarto. Vários exames foram feitos, incluindo de sangue, e voltaram negativos para drogas e álcool. Na verdade, eu estava tendo uma crise de ansiedade grave. Eu tenho poucas memórias do que aconteceu aquele dia no hospital. Eu tenho muito respeito por profissional da saúde e funcionários de hospital. Eu tenho lutado contra a ansiedade há anos e esse foi o mais extremo ataque de pânico que eu já vivenciei. Eu espero trazer luz a esse transtorno e esperança para os que como eu, também sofrem de ansiedade. escreveu em seus stories.

