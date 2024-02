Atriz e jurada de reality posa totalmente nua em penhasco

A atriz e jurada do reality Britain's Got Talent, programa de televisão britânico, Amanda Holden, 53, posou totalmente nua em um penhasco.

O que aconteceu

Para comemorar a chegada de mais um aniversário, Amanda posou sem roupa em um clique. Na imagem compartilhada no Instagram, a atriz e jurada apareceu sentada pelada ao ar livre.

Ela colocou os braços e pernas de forma estratégica para não aparecer as partes íntimas na foto publicada em seu perfil na rede social. "Meu look de aniversário... 53", brincou a famosa. Ela também compartilhou uma foto em preto e branco do mesmo ensaio nos stories.

Nos comentários, a atriz e jurada recebeu elogios dos seus seguidores. "Simplesmente maravilhosa e linda", disse um. "Que bom que você consegue ter 53 anos, mas parece ter 33", comentou outro. "Beleza natural com beleza natural", falou mais um.

A atriz é jurada do reality Britain's Got Talent desde 2007. Amanda já virou alvo de críticas por seus looks, com vestidos curtos e justos.

Amanda Holden posou nua para celebrar chegada dos 53 anos Imagem: Reprodução/Instagram