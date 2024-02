André Luiz Frambach exibe festa de aniversário e explica sumiço da internet

André Luiz Frambach, 27, compartilhou fotos da sua festa de aniversário de 27 anos em uma rede social e explicou por que sumiu da internet.

O que aconteceu

O ator contou que ficou sumido nos últimos dias e disse que estava focado no seu aniversário, que celebrou nesta quinta-feira (15) e fez 27 anos e posou ao lado de Larissa Manoela em fotos. "Eu estava aproveitando meu aniversário do jeito que eu mais amo, com as pessoas que me viram crescer, que estão comigo desde sempre, que fazem eu ser quem eu sou, tocando um pagode, fazendo um churrasco", iniciou ele.

Na sequência, André Luiz aproveitou para fazer uma declaração aos amigos e família. "Fico feliz demais em ver as pessoas me definindo em uma palavra. Quando as palavras usadas são "luz, sorriso, família e alegria…". Mas tudo isso só existe porque eu tenho cada um de vocês que estão aí na foto e muitos outros que não puderam estar por vários motivos, mas eu sou grato demais por tudo sempre", declarou ele.

Ele continuou e disse: "Prometo continuar nesse meu propósito de acima de tudo amar e ser feliz, procurar a felicidade nas pequenas coisas e tornar essas pequenas lindas coisas as maiores da vida. Amo vocês demais, amo demais todos que me seguem aqui, todos que não me seguem também mas ficam sempre vendo as coisas", se divertiu ele.

Além disso, ele fez questão de agradecer quem deixou mensagens, textos, vídeos e fez montagens para desejá-lo feliz aniversário. "Foi uma chuva de amor, que me encheu de lágrimas primeiramente, mas lágrimas de muita felicidade. Me senti preenchido, me senti forte para seguir sendo quem eu sou, procurando sempre crescer, evoluir, melhorar e assim será!", concluiu.