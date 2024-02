Zendaya usa look 'robótico' com transparência nos seios e no bumbum

Zendaya, 27, escolheu um Thierry Mugler de 1995, um traje icônico metalizado para atravessar o tapete vermelho londrino da estreia de seu novo filme.

O que aconteceu

A atriz vestiu um traje que se assemelha a um robô, da coleção de alta-costura da grife Thierry Mugler. O look mistura metálico com transparências ao redor do seio, abdômen, costas, bumbum, pernas e braços.

Ela arrematou o visual impressionante com um colar Bulgari. A joia é cravejada com safiras e diamantes e uma pedra azul ao centro, com 28 quilates.

A estrela escolheu o traje da coleção de alta costura de outono de 1995, da marca Thierry Mugler. A peça foi usada para atravessar o tapete vermelho da estreia de "Duna: Parte 2" em Londres.