Cosméticos feitos com casca e semente de uva: conheça o upcycling beauty

Traduzido do inglês ao pé da letra, upcycling significa reutilizar. Mas a indústria da beleza deu um novo significado ao termo. Upcycling beauty é usar como matéria-prima aquilo que seria descartado, como cascas e sementes, buscando ativos que podem fazer bem à pele, corpo e cabelo.

Não são todas as marcas que se interessam por esse tipo de insumo —e não à toa. Essa é uma decisão cara e trabalhosa de se tomar. Para além da reutilização, é necessária também a preocupação com a qualidade dos materiais.

Se uma marca, por exemplo, decide utilizar a casca de uma fruta como matéria-prima para o cosmético, o ideal é que a plantação seja orgânica, para que não haja contaminação por agrotóxico no produto.

Isabeli Fontana mexe em sementes de uva secas Imagem: Divulgação/Ziel

Busca no mercado

Para aqueles que focam seus esforços em criar cosméticos com essa pegada limpa e orgânica, um dos grandes desafios é convencer o consumidor sobre a importância de investir em produtos com essa pegada. Já que, geralmente, eles têm um preço mais salgado.

"Temos que reforçar com educação que pequenas trocas já trazem ganhos ao dia a dia. Um suco, um alimento, um sabonete orgânico que você escolhe usar, diminui a miligramagem de agrotóxico que entramos em contato todos os dias", diz a farmacêutica Ana Lucia Koff, que é pós-graduada em engenharia cosmética e pesquisa clínica.

Koff é a fundadora da marca Ziel, uma startup com dois anos de vida que nasceu em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, que tem produtos naturais para pele e cabelo. Suas fórmulas contam com insumos que seriam descartados pela indústria, como a casca e a semente da uva, e a casca da maçã.

Em seu catálogo eles têm xampu e condicionador em barra, hidratante corporal em barra, sabonete e bath bubble, que são sais de banho para derreter na banheira. Tudo natural e orgânico.

Koff trabalhou em grandes farmacêuticas, mas seu objetivo sempre foi criar sua própria marca de beleza.

Para conseguir garantir que seus produtos são, de fato, naturais, a Ziel conta com pequenos produtores familiares para comprar suas matérias primas.

A Organovita, marca de produtos orgânicos e naturais em Garibaldi, por exemplo, fornece casca, semente e óleo de uva, e casca de maçã, que sobram da produção de seus sucos e vinagre. Além deles, há outros 30 produtores orgânicos fazendo essa roda de reutilização girar.

Casca de uva seca da Organovita, usada na produção de cosméticos da Ziel Imagem: Rafaela Polo/UOL

Esses insumos são nobres para a indústria cosmética, pois são ricos em antioxidantes. De 96% a 100% do que usamos em nossos produtos são naturais e comestíveis. Ana Lucia Koff

E com tanta seleção é impossível que essa produção não seja custosa. Para se ter uma ideia, são necessários 20 quilos de semente de uvas para conseguir a extração de uma colher de chá de óleo da fruta. A Ziel consegue, atualmente, de 500 a mil litros desse óleo por ano.

"Minha produção é pequena e tenho uma margem menor. Abrimos mão dela para levar ao consumidor com um bom preço. importante é conseguirmos entregar o produto dentro do propósito da circularidade", explica Koff.

Por conta dessa ligação com a uva, essa busca por insumos chegou às vinícolas. Um dos insumos utilizados para a produção das bath bubble, sais de banho efervescentes, são os cristais que se formam durante a produção do vinho. Esse material fica colado na parede dos tonéis onde a bebida é armazenada e é responsável pela efervescência do produto.

Com planos de construir uma fábrica, Koff quer ampliar ainda mais essa busca por insumos. "A ideia é que tudo que for vegetal e sobrar de um processo possa ser utilizado no mundo cosmético, seja como ativo ou recipiente", explica Koff.

*A jornalista viajou a convite da Ziel.