Tchau, Itália! Oi, Tailândia! Como é o novo hotel de 'The White Lotus'

Na primeira temporada, muita gente ficou morrendo de vontade de embarcar para o Havaí. Na segunda, a pequena Taormina virou objeto de desejo de dez entre dez viajantes. Na terceira temporada de "The White Lotus" prepare-se para se encantar pela Tailândia.

Após muito mistério, o próximo cenário da série foi confirmado por uma foto discretíssima no Instagram oficial da produção:

Experiências inesquecíveis estão em andamento. Estamos ansiosos para receber nossos hóspedes no resort na Tailândia.

Apesar de não confirmado oficialmente pela assessoria da Four Seasons, já é certo na imprensa especializada que a rede luxuosa de hotéis vai abrigar mais uma vez as gravações da trama - porém, segundo apuração da Bloomberg, o elenco rodaria por mais dois hoteis de luxo pelo país.

Por enquanto, o que a produção da série já deu pistas é que as gravações já começaram no resort da Four Seasons em Koh Samui - na estreia, o cenário foi o resort Maui at Wailea e na temporada siciliana, tudo se passava no San Domenico Palace.

Alguma dúvida que a foto postada nesta terça (13) é a mesma da vista abaixo?

Reconhece a vista do Four Seasons Resort Koh Samui? Imagem: Divulgação

Ko Samui é a segunda maior ilha da Tailândia e é conhecida pelas praias repletas de palmeiras e floresta tropical e montanhosa. O maior destaque local, além das hospedagens de luxo, é estátua dourada de 12 metros de Buda no Templo Wat Phra Yai.

O turismo local já se prepara para o chamado "efeito White Lotus", já que a série aumentou em 425% o número de hóspedes do Four Seasons Resort Maui at Wailea e turbinou a procura por Taormina em 2023 e as reservas para o San Domenico Palace esgotaram por meses.

Como é o hotel

Four Seasons Resort Koh Samui Imagem: Divulgação

Aberto em 2007, o resort tem 71 quartos luxuosos hospedagens comuns e villas decorados com temas marinhos ao estilo do sul da Tailândia.

Os preços são, obviamente, cinco estrelas. Em alta temporada, o quarto mais barato tem diária promocional a mais de R$ 5 mil para duas pessoas. Já o mais caro, em uma villa voltado para a praia e com piscina, sai por R$ 45 mil por dia.

Como um bom resort, o Koh Samui tem um spa que ocupa áreas externas e internas da estrutura e que oferece uma série de tratamentos de massagem e bem-estar inspirados nas tradições locais.

Ambiente externo do spa do Four Seasons Resort Koh Samui Imagem: Divulgação

Para os "foodies" de plantão, são dois restaurantes para os hóspedes: o Pla Pla, de carnes e frutos do mar, e o KOH Thai Kitchen, com cardápio regional da surpreendente gastronomia tailandesa e recomendado pelo Guia Michelin - que este ano indicou locais fora da capital Bangkok.

O grande destaque, porém, está em nas bebidas. Ao lado do bar CoCoRum, o resort abriga a maior coleção de rum do mundo - com mais de 200 exemplares —, com experiência de degustação de uma hora para quatro pessoas por R$ 304.

Experiência com rum no Four Seasons Resort Koh Samui Imagem: Divulgação

Alguns outros detalhes do resort podem tornar a próxima temporada ainda mais peculiar - ainda que com a sentida ausência de Tanya McQuoid (Jennifer Coolidge).

Além das praias particulares, piscinas e quadra de tênis, atividades de mergulho, trilhas, o resort tem uma academia de Muay Thai e oferece até aulas de tailandês aos hóspedes.