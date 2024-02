Shakira lança álbum após traição: 'Lágrimas se transformaram em diamantes'

Na quinta (15), Shakira, 47, anunciou que está lançando um novo álbum após a conturbada separação com Gerard Piqué, 37.

O que aconteceu

A cantora marcou para 22 de março o lançamento de seu 1º álbum após 7 anos. O trabalho se chamará "Las Mujeres Ya No Lloran" ("As mulheres já não choram", em tradução para o português).

Ela afirma que as novas músicas foram construídas junto aos fãs, que estiveram com ela durante as dificuldades dos últimos tempos. "O meu novo álbum, eu criei junto com todos vocês que estiveram lá para mim a cada passo do caminho. Tornar este corpo de trabalho tem sido um processo alquímico", escreveu nas redes sociais.

Shakira conta ainda que a composição das canções lhe ajudou no processo de reconstrução. "Enquanto escrevia cada música, eu estava me reconstruindo. Enquanto as cantava, minhas lágrimas se transformaram em diamantes, e minha vulnerabilidade em força", disse.

"Las Mujeres Ya No Lloran" também é o primeiro álbum da artista desde o divórcio. Ela o ex-jogador de futebol Gerard Piqué se separarm em junho de 2022. "Lamentamos confirmar que estamos nos separando. Pelo bem-estar de nossos filhos, que são nossa máxima prioridade, pedimos respeito à privacidade", dizia o comunicado do casal na época.

Segundo fontes do Page Six, Shakira ficou devastada ao descobrir uma traição do esportista. De acordo com o jornal, a famosa ficou sabendo que o ex levou a suposta amante para a residência do casal quando ainda eram casados.