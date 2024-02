Sequestro de Taís termina com morte em 'Elas por Elas'

No capítulo de sexta (16), da novela "Elas por Elas" (Globo), o sequestro de Taís (Késia) tem um fim trágico e termina com Jairinho (Francisco Vitti) morto.

Depois que Rico (Pedro Caetano) encontra o cativeiro, o criminoso consegue fugir. Ele sai correndo pela mata com a polícia tentando alcançá-lo.

Ao chegar em uma estrada, Jairinho é atropelado por um caminhão e morre. "Tá morto!", afirma o delegado ao encontrar o corpo do sequestrador.

Jairinho (Francisco Vitti) é encontrado morto em 'Elas por Elas' Imagem: Divulgação/Globo

Depois disso, Rico tenta prender Marcos (Luan Argollo). "Não! O Marcos veio me salvar! Ele é inocente! O Marcos fez de tudo. Ofereceu a moto, dinheiro, mas o Jairinho...", explica Taís, inocentando o filho de Bruno (Luan Argollo).

A modelo vai para o hospital fazer exames, mas Natália (Mariana Santos) promete cuidar de Marcos. "A gente vai conversar com ele, mas agora vamos pro hospital, pra você fazer uns exames. Vem", pede Pedro (Alexandre Borges). "Fica tranquila, Taís, vou cuidar do Marcos", responde a tia do moço.

O namorado de Carol (Kerine Telles) consegue se explicar para a polícia. "Na hora só pensei em salvar a Taís. Eu que trouxe o Jairinho pra perto da família. Se alguma coisa acontecesse não ia me perdoar", conta. "A Taís contou tudo. Marcos, eu tô muito orgulhosa de você", garante Natália.

A novela "Elas por Elas", escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson, vai ao ar de segunda a sexta, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.