Semana no BBB 24 tem estreia do Poder Curinga e Anjo emparedando brother

A semana no BBB 24 (Globo) vai ser marcada pela estreia do Poder Curinga e anjo colocando confinado no Paredão.

Como o Paredão triplo vai ser formado?

Quinta-feira (15): Prova do Líder com uma pessoa vetada. O vencedor vetará dois na próxima prova.

Sexta-feira (16): estreia do Poder Curinga e o Perde e Ganha: "Uma dinâmica que vai mexer com as estalecas que cada um já ganhou. Na sequência, eles vão dar lances para arrematar o Poder Curinga. Quem arrematar vai ganhar uma imunidade no próximo Paredão, mesmo se a pessoa receber a Mira do Líder, ela não perde essa imunidade", explicou.

O Líder também vai colocar 3 pessoas na mira.

Sábado (17): Prova do Anjo. Ele vai ser autoimune e, desta vez, não imuniza ninguém, ele vai emparedar alguém.

Domingo (18): Formação de Paredão triplo.

1 imune pelo Poder Curinga;

Anjo autoimune;

Líder empareda 1;

Anjo empareda 1;

Casa vota -- os dois mais votados são emparedados;

Prova Bate e Volta: 1 pessoa se salva.

Terça (20): Eliminação.

