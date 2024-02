Saryne: Globo precisa esclarecer grave acusação de Fernanda contra Davi

O comentário de Fernanda feito ontem (14) sobre Davi ter "batido em seu bumbum" no BBB 24 (Globo) movimentou as redes sociais e as respectivas equipes dos brothers fora do reality.

No Central Splash de hoje (15), Chico Barney disse que, apesar de sua gravidade, o assunto acabará "abafado" caso Fernanda não fale novamente sobre ele.

"A Globo tem feito o possível para evitar polêmicas", concordou Bárbara Saryne. "Só vai se manifestar se sair do controle; se tiver uma repercussão maior do que ontem. O assunto já deu uma boa abafada e os próprios 'adms' parecem que levantaram bandeira branca. E deve ficar por isso mesmo".

Mas é uma acusação grave e, se a gente não viu essas imagens, caberia à emissora mostrá-las. Ou, se elas não existem, se posicionar e dizer que isso é uma mentira Bárbara Saryne

