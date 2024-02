Renascer: Jacutinga morre? Relembre desfecho controverso da versão original

Uma das personagens mais emblemáticas da novela "Renascer", Jacutinga (Juliana Paes) teve um grande impacto na história de José Inocêncio (Humberto Carrão) e Maria Santa (Duda Santos). Porém, desde o início da segunda fase da história, a personagem apareceu poucas vezes e não se teve mais notícias dela.

Qual o destino de Jacutinga?

Na versão original, de 1993, a personagem interpretada por Fernanda Montenegro ficou isolada após a morte de Santinha e larga a "casa das damas", que acaba ficando sozinha e mal cuidada.

Ela também teve uma briga com Inocêncio, que a acusa de ter escondido de propósito que Mariana (Adriana Esteves) era neta de Belarmino (José Wilker), seu rival. A cafetina ainda fica exausta com a maneira que o fazendeiro trata o filho mais novo, João Pedro (Marcos Palmeira).

Cansada dessa vida e com a diminuição dos clientes no bordel, ela decide depois de três décadas largar Ilhéus e nunca mais voltar. Na versão original, ela aparece em um pequeno caminhão com todos os pertences. Norberto (Nelson Xavier) fica desolado ao ver a amada indo embora.

"Ela parecia uma rainha sentada na carroceria do caminhão, com aquela peruca torta. É, e o povo lhe acenava com respeito, apesar de tudo. Ela foi parteira que trouxe ao mundo a maioria daquela molecada, inclusive, os quatro filhos de José Inocêncio. Para ser franco, tem gente que até chorou", lamentou Norberto.

Ao que tudo indica, o destino da personagem será o mesmo no remake de "Renascer". E ao contrário da primeira, versão o "sumiço" de Jacutinga será ainda mais repentino e aleatório. As cenas estão previstas para o capítulo desta semana.