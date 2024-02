'Que droga parecer com a Marquezine', debocha sister após fala de Alane

Rodriguinho ficou incomodado com Alane por falar que mudou seu visual para não parecer com Bruna Marquezine. Fernanda e Pitel, aliadas do famoso no BBB 24 (Globo), debocharam da situação.

O que aconteceu

Rodriguinho se incomodou com Alane após falar que a comparavam com Bruna Marquezine: "Hoje eu vi ela falando uma parada que falei, não sei se eu dou risada ou se eu estou sendo chato. Falaram alguma coisa do cabelo dela, [ela disse]: 'Não, esse cabelo eu tinha, mas me chamavam muito de Bruna Marquezine e eu não queria ser sósia de ninguém'. Eu falei: Ah, meu Deus do céu'".

Fernanda e Pitel debocharam da rival. "Que droga parecer com a Bruna Marquezine", ironizou a assistente social.

O cantor ainda opinou que ela é bonita, mas não se assemelha à atriz. "Será que eu sou muito chato? Sabe quando você pensa que a pessoa está brincando? Ela está brincando, não é possível. Ela é bonita, acho ela uma mulher bonita, mas não acho nada a ver com Bruna Marquezine".

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Marcus, quem é o mais odiado da casa? Resultado parcial Total de 18129 votos 13,51% Alane 2,54% Beatriz 17,49% Davi 0,84% Deniziane 15,00% Fernanda 0,95% Giovanna 0,88% Giovanna Pitel 2,50% Isabelle 0,76% Leidy Elen 6,92% Lucas Henrique 0,72% Matteus 2,64% MC Bin Laden 2,58% Michel 0,88% Raquele 9,52% Rodriguinho 17,54% Wanessa Camargo 4,73% Yasmin Brunet Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 18129 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

