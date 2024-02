Por causa do câncer, Maria Navalha raspa cabelo em 'Fuzuê'; veja foto

Em cenas previstas para irem ao na quarta (21), na novela "Fuzuê" (Globo), Maria Navalha (Olívia Araújo) raspa o cabelo por causa do câncer.

Ao começar a sofrer com a queda dos fios, a mulher conta com a ajuda de Luna (Giovana Cordeiro), Soraya (Heslaine Vieira) e Rejane (Walkiria Ribeiro) para mudar o visual. "Eu vim fazer o que você me pediu, tia Maria, dar um tapa no seu visu", afirma a amiga da filha ao chegar.

Então, Navalha comunica seu desejo de tirar o aplique. "Eu quero tirar o aplique, Soraya. Meu cabelo está mais fraco, por causa do tratamento, caindo um pouco, fazendo umas falhas. O médico já tinha sugerido tirar", pede.

Luna apoia a decisão da mãe. "Você vai ficar linda com o seu cabelo natural", fala a namorada de Miguel (Nicolas Prattes). "Quando se vive uma situação como a que eu estou vivendo, os apegos caem por terra. Eu tinha um xodó por esse cabelão, vocês sabem. Agora... Isso é o de menos", desabafa a mulher.

Maria agradece a presença das amigas e da filha nesse momento. "É muito especial pra mim ter todas vocês aqui. O câncer está me fazendo encarar a vida e o espelho de outra maneira. Mas vocês me inspiram a continuar. Soraya, vai em frente", diz.

Durante o processo, a designer de biojoias começa a chorar. "Não chora, filha! Está tudo bem. Eu estou aqui viva, renascendo, recomeçando, me curando", fala a mãe.

Já sem o cabelo, a cantora se olha no espelho. Luna traz uma tiara, coloca na cabeça de Maria e diz: "Nunca esqueça que você é uma descendente da Dama de Ouro. E, mais que isso, quem você é. Minha rainha absoluta. Minha mãe!".

Maria Navalha (Olívia Araújo) antes e depois de raspar a cabeça em 'Fuzuê' Imagem: Divulgação/Globo

A novela "Fuzuê", escrita por Gustavo Reiz, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.