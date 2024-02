Paolla Oliveira: repórter fala em obesidade durante entrevista, viraliza e se desculpa

O influenciador digital e humorista Pahby esteve na Marquês de Sapucaí no último domingo, 11, como produtor de conteúdo do Mais Carnaval. Na ocasião, Pahby abordou Paolla Oliveira, rainha da bateria da Acadêmicos do Grande Rio para uma entrevista.

No entanto, antes da pergunta à artista, ele fez um discurso e falou sobre obesidade. "Você está fazendo uma revolução no carnaval. E de corpo livre. Isso é muito importante para a gente. A gente precisa dessa representatividade. Eu fui um homem obeso, então eu sei o quanto é importante a gente se aceitar, se gostar, e a mensagem que você passa é muito importante", disse.

A atriz alegou que não conseguia escutar Pahby por causa de sua fantasia e não respondeu ao comentário.

O episódio chamou atenção dos internautas, que acusaram o repórter de chamar Paolla de obesa.

Após a repercussão negativa, na madrugada desta quinta-feira, 15, o humorista falou sobre o ocorrido e se desculpou em seu Instagram. Na publicação, o influenciador pede perdão à atriz e enfatiza: "Paolla Oliveira não é obesa. Ela é uma mulher padrão, magra, esbelta".

Pahby ainda explicou sua fala, alegando que agradeceu Paolla por levantar a pauta de corpos livres. "Eu, como um ex-obeso, bariátrico, não tive nenhuma Paolla Oliveira para falar sobre autoaceitação", disse.

A atriz não se pronunciou sobre o ocorrido.

