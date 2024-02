'Não me toca'; Matteus responde Deniziane após aproximação de sister

Deniziane e Matteus romperam o relacionando no BBB 24 (Globo). Quando a sister se aproximou para conversar, o gaúcho pediu para que o contato físico fosse evitado.

O que aconteceu

Matteus disse que vai trocar de cama com Giovanna e Raquele. Deniziane, no entanto, revelou estar preocupada com o ex e ele questionou: "Preocupada com o quê? Que estou chorando? Já chorei o que tinha que chorar. Eu sofri."

Ane insistiu e disse querer vê-lo bem, foi quando a sister faz carinho em seu braço.

Matteus: "Sai."

Deniziane: "Pronto, só estou conversando com você. Que ranço!"

Matteus: "Ranço, né. Não me toca."

Deniziane: "Está bom, vou te respeitar."

Matteus: "Não, estou brincando. Não é tanto assim". Deniziane, então, afirmou que entende e só está preocupada com o gaúcho.

Não tem com o que se preocupar. Eu já te falei, jogo limpo um com outro. Isso aí. Vida que segue. Eu já disse que não vai mudar meu relacionamento com você em nada. O que vai mudar é que não vou ficar muito próximo no sentido físico. Não quero. Matteus

