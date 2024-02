'My valentine': Luísa Sonza pode estar vivendo romance com médico

O médico Luís Ribeirinho, 28, publicou uma foto abraçado com Luísa Sonza, 25, com a legenda 'my valentine'.

O que aconteceu

Luís publicou uma selfie agarradinho com a cantora em seu perfil fechado no Instagram. "My Valentine" estava escrito sobre a foto, que em tradução seria "minha namorada".

Luís Ribeiro e Luísa Sonza Imagem: Reprodução/ Instagram

A postagem faz referência ao dia de São Valentim, celebrado mundialmente dia 14 de fevereiro. O clique foi publicado na tarde desta quinta-feira (15), de acordo com o portal Léo Dias.

Ainda de acordo com a publicação, o rapaz é residente de cirurgia plástica na Alemanha, e veio passar o feriado no Brasil. Apesar de Luísa não ter assumido o affair ainda, em um show em Recife no último final de semana, a loira afirmou que "já estava com outro" para o público.