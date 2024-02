Morre Tony Goes, colunista de televisão, aos 63 anos

Tony Goes, jornalista de cultura, morreu na madrugada desta quinta-feira, 15, em São Paulo. A notícia foi confirmada pela família. O colunista lutava contra um câncer no intestino diagnosticado em 2021. Na última semana, descobriu que o tumor havia se espalhado para outros órgãos, como o fígado.

Tony deixou a publicidade para se dedicar ao jornalismo, onde se tornou popular crítico de cultura e entretenimento, especialmente nas áreas de TV e música. Atuava na Folha de S.Paulo há 15 anos. Em seu currículo, também consta roteiros para programas de TV como o Vídeo Show, da Rede Globo, além da série da HBO 12 moedas.

Recentemente, estreou como roteirista de teatro - sua primeira peça, Quem tem medo de Olga Del Volga, estava em cartaz no Turma OK, no Rio de Janeiro. Trabalhou até os últimos dias, tendo participado da cobertura do Carnaval.

Tony era irmão de Zico Goes, diretor de TV que já passou pela MTV e Multishow. Ele deixa um companheiro de mais de 30 anos.