Homem é condenado a pagar R$ 25 mil por divulgar nudes da ex-namorada em MG

Do UOL, São Paulo

Um homem foi condenado a pagar uma indenização de R$ 25 mil à ex-namorada por ter divulgado fotos íntimas dela nas redes sociais, em Minas Gerais.

O que aconteceu

A mulher contou que o homem de 61 anos fez ameaças de divulgar as imagens após o término. Os dois tiveram um relacionamento de oito anos, que chegou ao fim devido a brigas constantes.

O homem publicou as fotos em uma rede social e divulgou em um aplicativo de mensagens. Antes disso, ele disse à vítima que, pela sua idade, ''não tinha nada a perder''.

No início, a indenização por danos morais solicitada era de R$ 5 mil. O Tribunal de Justiça do Estado, no entanto, entendeu que o valor era insuficiente pela ''extrema angústia e vergonha'' causada na mulher.

A vítima também pediu na ação que a rede social pagasse indenização. As duas instâncias envolvidas negaram o pedido.