MC Ryan SP mostra seguranças armados em mansão após tentativa de assalto

MC Ryan SP, 22, colocou segurança armada em frente da sua mansão em São Paulo após tentativa de assalto em seu imóvel.

O que aconteceu

O funkeiro compartilhou em seu Instagram um vídeo com os seguranças armados com pistolas. MC Ryan SP mostrou cinco seguranças parados em frente ao seu imóvel na madrugada desta quinta-feira (15).

No vídeo, os seguranças aparecem de costas e mostrando a arma enquanto estão parados na frente da mansão que foi palco de uma tentativa de assalto há quase duas semanas.

A mansão foi alvo de criminosos no dia 1º deste mês. O funkeiro, que mora em um condomínio de luxo em Mogi das Cruzes, em São Paulo, descobriu que os ladrões estavam de olho em seu imóvel, porém desistiram e assaltaram outras propriedades.

"Aconteceu um 'bagulho' muito sério ontem, no período da madrugada, aqui no meu condomínio. Alguns bandidos pularam na casa de um vizinho meu e fizeram 'os manos' de refém, pegaram as joias do pessoal. Nesse trajeto eles colocaram o pessoal de refém dentro do carro e vieram até a minha casa. O objetivo deles, segundo o que o condomínio passou, é que eles queriam entrar aqui em casa", contou ele sobre o ocorrido dias atrás.

Na rede social, o funkeiro afirmou que os seguranças amendotraram os criminosos. "Meus seguranças 'sapecam os caras na bala'. Não entraram na minha casa porque eu ando com seguranças, sabem que meus seguranças andam 'trepadões', e não 'embocaram' na minha casa para roubar meus 'bagulhos'", afirmou.