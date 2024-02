Matteus chora após término com Deniziane: 'Gosto que as coisas se acertem'

Matteus chorou na tarde de hoje no BBB 24 (Globo) após uma DR com Deniziane, que resultou no término do affair dos dois.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

O brother chorava no Quarto Magia, quando Leidy e Beatriz se sentaram para consolá-lo.

Leidy o questionou se a DR foi relacionada a algum acontecimento da festa e ele negou.

Matteus disse ainda estar tranquilo, enquanto chorava. "Estou de boa, de boa. Eu gosto que as coisas se acertem".

"Não, vai seguir da forma como tem que seguir", completou.

O brother finalizou. "Eu gosto da minha vida, das coisas bem resolvidas. Não gosto de nada subentendido. Isso é claro, desde o primeiro dia que eu fiquei com a Anny, eu deixei claro as coisas. 'Se não tiver bom para ti, ok, chega e me fala', e agora ela está falando".

67173

true

http://splash.uol.com.br/bbb/enquetes/2024/02/13/bbb-24---enquete-uol-apos-oitava-eliminacao-quem-e-o-favorito-ao-premio.js

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash