Maior problema de Davi no BBB 24 é não saber se expressar bem, opina Yas

Davi, 21, fez uma 'profecia' sobre o futuro de Beatriz, 23, após a festa da noite de quarta-feira (14) no BBB 24 (Globo). Ele afirmou que, ao deixar o programa, ela sofreria, mas teria muita coisa maior lá fora à sua espera - palavras que deixaram a sister assustada ao invés de otimista.

Leão Lobo, apresentador do Splash Show, afirmou acreditar que a reação de Beatriz não teve razão de ser. "O Davi só fez prognósticos bons para ela. Não sei por que ficou assustada. Ele não disse que ela vai sair do programa, só disse que ali é o caminho para algo maior que ela vai conseguir. Só falou coisa ótima."

Yas Fiorelo achou absurda a conclusão de Beatriz sobre Davi basear o que disse em informações externas que somente ele teria. "Que informações este homem poderia saber? Todo mundo ali tem acesso às mesmas informações! Vocês acham que o Boninho, quando foi falar com o Davi, falou: 'aproveitando o ensejo, a Bia vai ser muito famosa aqui fora'? Seria a última coisa que o Boninho ia falar!"

Yas reconhece, entretanto, que o baiano por vezes se complica com os colegas de reality por não saber se expressar. "Eu acho que o Davi se expressa mal. Ele se embanana demais nas palavras. Para mim, um dos maiores problemas do Davi é esse. Ele às vezes é muito prolixo - e, como já não tem uma imagem muito boa na casa, tudo o que disser será mal-interpretado."

Apaixonado por TV, Tony Goes foi crítico respeitoso e fundamental

Morreu na madrugada desta quinta-feira (15) o jornalista, roteirista e crítico de TV e cinema Tony Goes. A morte foi confirmada pela família à Folha de S.Paulo, jornal em que Tony era colunista. Ele tratava um câncer no intestino desde 2021.

Leão Lobo, apresentador do Splash Show, lamentou no programa o falecimento do colega e amigo pessoal. "Perder um amigo é sempre difícil, mas [perder] um amigo com quem você sente essa energia [recíproca] circulando é muito mais triste. Era um cara fundamental, que amava a televisão [tanto] como eu amo."

