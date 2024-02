Kayky Brito exibe antes e depois de fisioterapia: 'Venço no dia a dia'

Kayky Brito, 35, mostrou a evolução após o grave acidente que sofreu em setembro do ano passado, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, quando foi atropelado.

O que aconteceu

O ator compartilhou o antes e depois do resultado da fisioterapia e acupuntura. No início da tarde desta quinta-feira (15), ele mostrou a evolução do braço direito em imagens compartilhadas nos stories do Instagram.

No antes, Kayky vira o máximo do punho que consegue, e é possível ver uma das cicatrizes do acidente. Em vídeo, no depois, o ator roda o punho com mais facilidade.

"A recuperação física e mental venço no dia a dia", escreveu o ator em seus stories.

Acidente de Kayky

O ator sofreu politraumatismo e traumatismo cranioencefálico após ser atropelado na altura do posto 6 da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, na madrugada do dia 2 de setembro.

Ele estava em um quiosque na orla acompanhado de amigos, quando atravessou a rua para buscar algo em um carro. Na volta, foi atropelado por um carro de aplicativo que levava uma passageira e sua filha.

O ator foi encaminhado ao Hospital Miguel Couto e, posteriormente, transferido para o Copa D'Or. O artista, que chegou a ficar em estado grave, recebeu alta do hospital no dia 29 de setembro.