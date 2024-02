Júri do Festival de Berlim questiona decisão de desconvidar parlamentares de extrema-direita

BERLIM (Reuters) - Dois importantes membros do júri do Festival de Cinema de Berlim criticaram nesta quinta-feira a decisão de retirar os convites a políticos de extrema-direita, com um deles sugerindo que o evento poderia ter ampliado os horizontes dos parlamentares.

Cinco membros do partido Alternativa para a Alemanha (AfD, na sigla em alemão) foram convidados para a cerimônia de abertura na noite desta quinta-feira junto com outros políticos eleitos.

Os organizadores, no entanto, retiraram os convites na semana passada em meio a um alvoroço nacional, após a revelação de que membros do partido haviam discutido a deportação de minorias étnicas em uma reunião secreta.

O cineasta alemão Christian Petzold, cujo filme "Afire" ganhou o Grande Prêmio do Júri do festival no ano passado, e a atriz italiana Jasmine Trinca disseram que a decisão não favorecia um debate aberto.

"Não somos covardes", disse Petzold aos jornalistas em uma coletiva de imprensa de apresentação do júri. "Se não pudermos ter cinco membros da AfD como parte do público, perderemos nossa luta."

Trinca, cuja série de televisão "Supersex", sobre o astro pornô Rocco Siffredi, será exibida no festival, disse que o cinema tem o poder de mudar as perspectivas das pessoas.

Os cinco políticos poderiam ter se sentado na plateia, assistido às "obras cinematográficas escolhidas pela Berlinale para representar esta época e este momento da vida" e ampliado suas perspectivas, argumentou Trinca.

Katrin Brinker, líder do AfD em Berlim, que teve seu convite cancelado, disse anteriormente que a decisão mostrava que o festival estava cedendo à pressão dos ativistas culturais.

"Ele marginaliza, estigmatiza e nega aos representantes democraticamente eleitos da AfD os mesmos direitos que concede a outros", disse ela em um vídeo em sua página no Facebook.

A AfD é um partido anti-imigração que tem se apresentado como um guardião da cultura tradicional alemã e uma voz para aqueles que se sentem ignorados pela classe política.

(Por Miranda Murray e Swantje Stein)