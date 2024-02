Jojo não comparece e ação contra Val Marchiori é extinta: 'Perdi meu tempo'

Jojo Todynho, 27, faltou à audiência de conciliação com Val Marchiori, 49, após pedir R$ 50 mil à socialite em danos morais. Ela processou e acusou a empresária de gordofobia.

O que aconteceu

Intimada, Jojo Todynho não compareceu à audiência de conciliação no Fórum de Pequenas Causas, no bairro Liberdade, em São Paulo. Por isso, o processo contra Val Marchiori foi extinto. O encerramento da ação ocorre uma vez que que Justiça entende que o autor não tem interesse em continuar com a ação, já que não compareceu.

A defesa jurídica de Val, o advogado Guilherme Nasser, explicou a situação a Splash. "Teve uma ação que a Jojo Todynho moveu contra a Val e a audiência de conciliação era hoje. Fomos intimados a comparecer na audiência e estávamos lá no horário marcado, e a Jojo, que é autora do processo, acabou não comparecendo", disse ele.

Splash procurou Val Marchiori, que criticou a postura de Jojo Todynho e disse que "perdeu seu tempo" com o processo.

Compareci à audiência de conciliação e ela era obrigada a vir, pois ela que moveu o processo contra mim. Ela simplesmente não veio. Postou vídeo dormindo na casa dela. Quer dizer, uma vergonha, né? Desrespeito com o judiciário, com meu tempo, porque eu trabalho muito, tenho dois filhos para criar. Cuido das minhas empresas, não tenho tempo a perder.

Val Marchiori comparece à audiência de conciliação no caso contra Jojo Todynho Imagem: Van Campos/Agnews

Agora, a empresária pretende processar a cantora. "Vou processá-la porque quero o dinheiro que paguei em honorários dos meus advogados, pelo meu tempo, que eu tinha reuniões que cancelei, pela minha exposição", completou Val.

Splash procurou a assessoria e a advogada Nathalia Azevedo, que representa Jojo Todynho, para entender o motivo da falta da artista e para pedir um posicionamento, mas não teve retorno até o momento desta publicação. A matéria será atualizada quando tiver uma resposta.