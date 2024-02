Irmã de Deniziane sobre DR em festa: 'Torço para que não atrapalhe no jogo'

Deniziene, irmã gêmea de Deniziane, torce para relação da fisioterapeuta com Matteus desde que não interfira em seu jogo. O casal teve uma DR na última festa do BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Deniziene apontou as inseguranças que o programa traz na irmã. "Ela entrou com um objetivo só: ganhar o prêmio e conseguir mudar de vida. As coisas foram acontecendo e ela e o Matteus ficaram, nenhum dos dois tinha isso como foco. Ela é uma pessoa que tem muita responsabilidade afetiva com o outro, então, sem dúvida alguma, deve estar com receio de magoá-lo, o que interfere no jogo dela. Acaba que ela fica cheia de preocupações e tendo que lidar com mais sentimentos e medos que antes", declarou em entrevista a Splash.

Para ela, um dos desafios da fisioterapeuta é a autocobrança: "Anny tem muito medo em não suprir a expectativa do outro ou magoar o sentimento de alguém. Por isso ela é tão sincera e, às vezes, até mais reclusa. Acredito que ela esteja preocupada com os julgamentos também, ela sofreu muito com isso".

A irmã da sister analisa a DR da última festa com Matteus: "Conversas acontecem em qualquer relacionamento, quem dirá lá, que é tudo multiplicado por 100%. Acho que são maduros até demais. Torço para que isso não os atrapalhe no jogo, que é o motivo que eles foram para lá, para conquistar o que sonharam".

Apesar de torcer pelo casal, reforça que eles merecem ser felizes juntos ou separados: "Torço muito pelos dois, já considero o Matteus como 'cunho' [cunhado] e imaginei nosso churrasco gaúcho. Quero que eles fiquem bem e que permaneçam parceiros acima de qualquer coisa. Como casal ou não".

