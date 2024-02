Influencer mente sobre ser virgem para 'encontros' com musas do OnlyFans

O influenciador digital Yabdiel Cotto, conhecido nas redes como Baby Alien, confessou que já mentiu algumas vezes ser virgem para ter encontros sexuais com musas do OnlyFans.

O que aconteceu

Cotto viralizou ao participar de um episódio promovido pela plataforma The Fan Bus, que promove a conexão de modelos do OnlyFans com seus assinantes

Baby teve contato com a modelo Ari Alectra e disse ter mentido sobre sua virgindade, fazendo que ela se oferecesse para "mudar tudo isso"

Em sua participação no podcast Fan Bus, ele admitiu que tinha mentido só para ganhar vantagem: "Eu só queria estar naquele Fan Bus... então tive que encontrar uma desculpa para poder estar lá. Eu nunca fui virgem"

Estratégia que já funcionou outras vezes: "Quando você diz para uma mulher 'eu sou virgem', ela se sente mal por você e o caramba. Elas vão ceder. As mulheres gostam de experimentar coisas novas. Menti sobre ser virgem para poder entrar no ônibus. Essa é a minha principal razão para mentir sobre isso, e funcionou, então é bom. Mas me desculpe por ter mentido para vocês".