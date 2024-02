Idol também descansa: veja o que astros do K-pop andam fazendo nas férias

Todo mundo ainda está em "modo retorno" pós-Carnaval, devagar quase parando, mas o ano finalmente vai começar; escolas, universidades, trabalho em um ano quase sem feriado. E com os idols isso é bem mais raro. Vários grupos nunca tiraram férias desde o debut. E sabemos que antes de debutar eles ficam anos e anos treinando, portanto quase nenhuma folga para aproveitar nessa vida de muito treino

Felizmente, o início do calendário lunar, que aconteceu na primeira semana de fevereiro, marca também um curto período em que as empresas liberam por alguns dias a grande maioria dos artistas. Dessa forma, muitos aproveitam para visitar suas famílias, conhecer países que desejavam ou ficar de pernas pro ar jogando videogame o dia todo.

O Splash reuniu algumas atividades que rolaram recentemente graças às mini férias de alguns idols:

Bangchan (Stray Kids) na Austrália

Bangchan dos Stray Kids aproveitou a pausa na vida corrida e foi para casa, na Austrália. Fez fotos fofíssimas com a mãe relembrando a infância, escreveu o logo do grupo na areia desenterrando memórias e deixou as stays muito felizes pois ele está sempre trabalhando e precisava descansar, já que o SKZ tem uma agenda insana de shows pelo mundo.

Minghao (Seventeen) na China

Assim como Chan, Xu Minghao foi passar um tempo com a família, na China. Seventeen vem fazendo uma sequência intensa de apresentações, o grupo inclusive fez o primeiro grande show deles na China, em Macau, e toda a família de Minghao estava por lá. Aproveitando a virada de ano, ele ficou mais uns dias na terra natal, fez fotos fofas com a mãe, vídeos divertidos com o pai e postou com a prima confundindo todo mundo que achou que ele tinha uma irmã gêmea.

so happy to see minghao spending chinese new year with his family this year and having fun pic.twitter.com/GrvWI6Li10 ? ??? (@haotonin) February 10, 2024

Soobin e Beomgyu (TXT) no Vietnã

Nem todo mundo foi ver a família, Choi Soobin e Choi Beomgyu aproveitaram os dias de folga para fazerem uma viagem de melhores amigos. Os dois foram conhecer o Vietnã e tiraram dezenas de fotos parecidas para postar no Instagram, combinando o feed e deixando as moas bem doidas. Beomgyu inclusive, é surpreendentemente o membro mais ativo do grupo na rede social e disse que finalmente conseguiu viajar com seu melhor amigo. Muito amor.

Zhang Hao (Zerobaseone) na Tailândia

Zhang Hao, desde que venceu o Boys Planet, em abril do ano passado, mal teve tempo de respirar. Foram dois comebacks grandes, muitas promoções, dezenas de participações em rádios e programas, além de shows dentro e fora da Ásia. Na virada do ano, aproveitando que é justamente o ano do dragão (ano dele, pois nasceu em 2000), ele foi com a mãe passar uns dias na Tailândia, país que ele ama muito, principalmente a culinária. Ele compartilhou uma foto andando nos famosos tuk-tuk, carros de passeio muito utilizados por lá. Infelizmente, o cantor voltou levemente gripado das férias, mas já retornou às atividades.

zhang hao naik tuk tuk pic.twitter.com/eFIiY4sAQH ? mention after dm ^^ (@jjangoah) February 15, 2024

San (Ateez) visitando a família na Coréia mesmo

Já San aproveitou os dias de glória com zero atividades da ATEEZ para passar um tempo com a família, deitado e aproveitando cada segundo com sua gatinha, Byeol. Toda vez que ele volta para casa, as atinys são presenteadas com vídeos e fotos do ícone, que deve amar ter San por perto, mesmo que por pouco tempo.

Felix (Stray Kids) em Laos

Enquanto a grande maioria dos idols visita suas respectivas famílias e aproveita para ver seus bichinhos e descansar, Felix resolveu ir até Laos, sudeste asiático, para fazer trabalho voluntário. O cantor já tinha dito algumas vezes que gostaria muito de viajar para ajudar, ativamente, alguma instituição, e finalmente ele teve tempo e a parceria da Unicef para isso. Muito legal ver alguém famoso como ele colaborando em projetos que precisam de visibilidade para alcançar cada vez mais pessoas.