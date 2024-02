Gata compra tábua de R$ 299 online e deixa tutor no preju: 'Vi 1h depois'

O empresário Matheus Nascimento de Jesus, de 29 anos, de Propriá (SE), estava dormindo quando recebeu uma notificação em seu celular, revelando a compra de uma tábua de churrasco para corte de carnes em um site de vendas pela internet. O que ele não imaginava é que quem havia feito o pedido foi a sua gata de estimação, Nutella.

O que aconteceu

Matheus conta que na terça-feira de Carnaval aproveitou o dia de folga para descansar durante à tarde. Após tirar um cochilo e acordar por volta das 17h, viu que havia recebido no celular uma notificação de uma compra de uma tábua de churrasco, no valor de R$ 299, que havia sido feita com seu cartão de crédito.

O empresário questionou a esposa e outros familiares sobre a compra e todos negaram que haviam feito a aquisição. Foi quando ele desconfiou de que a gata de estimação poderia ter feito a compra e decidiu olhar na câmera de segurança que fica na sala da residência.

Ao verificar as imagens, o empresário teve sua suspeita confirmada: a compra havia sido feita por Nutella, a gata de estimação da família.

O animal, bateu com a pata em uma propaganda que era exibida na tela da Echo Show — aquele que vem com a Alexa —, que fica na sala. Echo Show é uma linha de caixas de som inteligentes com tela. Ela é conectada à internet e com ela é possível assistir a vídeos e fazer chamadas com imagem.

"Temos uma Echo Show na sala e a Nutella adora ficar encostada nela. Suspeitei que ela poderia ter deitado e esbarrado na tela e selecionado algo. Como meu cartão fica salvo na plataforma, a compra foi concluída com facilidade", disse o empresário, a Tilt.

Ainda segundo Matheus, ele entrou em contato com a Amazon, por onde a compra foi feita, explicou a situação e tentou cancelar a venda, porém não conseguiu. O produto já está em transporte e deve ser entregue nos próximos dias.

Matheus e a gata Nutella Imagem: Arquivo Pessoal

"Vi o que havia acontecido apenas uma hora depois que a compra foi feita e o pedido já havia sido faturado. Mas o site explicou que caso eu não queira ficar com o produto eu posso fazer a devolução após ele ser entregue", conta ele. O Procon prevê 7 dias para que um comprador arrependido peça a devolução e ressarcimento.

Prejuízo revertido?

Depois de ver a façanha da gata de estimação, o empresário conta que está até analisando se a família vai ficar com o produto ou não, pelo valor sentimental que o episódio gerou.

O gato do meu amigo simplesmente comprou uma tábua de churrasco de 300 reais pela Amazon, eu to morrendo KKKKKKKK pic.twitter.com/ghGhwMTNdI -- Tradutora Laquanda (@micalarei) February 14, 2024

Matheus conta ainda que essa não foi a primeira vez que a Nutella mexeu no equipamento eletrônico e já acostumado com as atitudes inusitadas do animal, de 3 anos.

"Às vezes está silêncio na casa e de repente começa a tocar música. Quando vamos ver é a gata que bateu na Echo Show e acionou algo. Além disso, ela também costuma pular na maçaneta da porta para abrir e sair do cômodo", riu o tutor.