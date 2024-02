Fernanda cogita Paredão com ex-aliado: 'Sempre me dá uma alfinetada'

Na área externa do BBB 24 (Globo), Fernanda declarou que poderia puxar o ex-aliado MC Bin Laden em um contragolpe do Paredão.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Fernanda diz que puxaria MC Bin Laden se tivesse a opção de dar um contragolpe: "Se tivesse opção de 'puxe' [no Paredão], estava pensando em puxar Bin. Não duvidando de mim, mas acredito que é o Paredão que você cai".

Pitel relembra o "e se" do discurso de Tadeu e a aliada continua: "Se fosse com outras pessoas, poderia ficar mais [no programa]. Não sei como o Brasil compra tanto o Matteus. Aí cai Deniziane, eu e Matteus, fica ruim para mim. Não teria tanto incômodo de cair com 3 mulheres, eu, Alane e Anny. Mas cair num Paredão que não era pra mim... aí vem o discurso do Marcus".

A assistente social concorda e revela: "Eu também puxaria o Bin".

A confeiteira acrescentou: "Eu gosto tanto dele, mas frequentemente gera e desenvolve insegurança para mim. Ele frequentemente erra comigo. Sempre me dá uma alfinetada. Precisa haver esse papo reto no quarto, porque parece que eu estou sendo um grande Marcus. O lance do Sincerão não é se você está disposto a queimar alguém. É só para mostrar que você não é um arregão, que sabe falar, consegue se impor, gostando ou não da pessoa".

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Marcus, quem é o favorito ao prêmio? Resultado parcial Total de 75370 votos 7,13% Alane 4,22% Beatriz 32,93% Davi 0,30% Deniziane 2,64% Fernanda 0,05% Giovanna 0,48% Giovanna Pitel 8,52% Isabelle 0,07% Leidy Elen 0,12% Lucas Henrique 2,88% Matteus 0,25% MC Bin Laden 0,15% Michel 0,30% Raquele 4,74% Rodriguinho 0,92% Wanessa Camargo 34,30% Yasmin Brunet Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 75370 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash