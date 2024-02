Falsa, Taís começa a armar plano diabólico para conseguir o que quer

Bem falsa, Taís consola Zé Luiz e se despede do avô. Ivan começa a trabalhar no albergue. Hermínia expulsa Taís do velório.

Alice vê Bebel entrando no carro de Olavo e o segue. Olavo entra em seu prédio com Bebel. Alice fica irritada. Bebel conta que foi ao casamento com sua professora Virgínia.

Mateus não gosta de ver Ivan no albergue, mas Lúcia insiste que o jovem merece uma oportunidade. Gustavo pede para voltar para casa, mas Dinorá não aceita.

Neli estranha que Heitor não tenha voltado para casa após o casamento. Joana diz que o pai ficou arrasado. Heitor pede demissão. Taís avisa Cássio que vai brigar na justiça pela herança do pai.

Cássio diz que Isidoro fez testamento e que Zé Luiz fica com a maior parte e Clemente é tutor do menino. Taís acha pouco receber só 250 mil. Urbano diz a Marion que quer conhecer Bebel.

Heitor faz as malas, vai embora de casa e se hospeda no albergue. Alice pede informações sobre Bebel para Marion. Cássio decide vender o Frigideira. Rodrigo diz a Antenor que Lúcia não conseguiu ir à final do concurso de instrumentistas. Antenor convida Lúcia para ir à sua casa. Taís decide brigar pela guarda de Zé Luiz.

Taís diz a Marion que vai desmoralizar Clemente. Ivan vê Clemente combinar de apanhar Zé Luiz em uma festa e avisa Taís. Lúcia estranha que o jantar na casa de Antenor seja black-tie. Antenor reage quando Daniel sugere que ele está apaixonado por Lúcia. Heitor revela para Joana que é assistente de chef em um bom restaurante.

Gustavo fica enciumado ao ver a fatura do cartão de crédito de Dinorá. Dinorá confirma que saiu com Vanderley. Gilda convida Gustavo para uma volta e os dois se divertem juntos.

Zé Luiz se diverte em uma festa, no shopping. Taís contrata Mauro e Zeli. Ivan coloca sonífero na xícara de Clemente. Virgínia decide que vai ser síndica do Copamar, embora Belisário seja contra.

Zé Luiz aguarda Clemente. Ivan tira o telefone do gancho. Mauro finge ser segurança e coloca Zé Luiz em um ônibus. Hermínia e Paula chegam e Clemente acorda. Os três buscam uma solução. Zé Luiz se apavora quando Zeli diz que ele está em Jacarepaguá. Taís chega ao albergue e finge preocupação com Zé Luiz. Antenor diz que quer que Lúcia seja sua mulher.